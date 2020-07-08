Фільчаков​​​​​​​: в Харківській області викрито групу поліцейських, які займались хабарництвом

Прокуратурою Харківської області повідомлено про підозру 4 поліцейським у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, повторно).

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

За словами прокурора області Олександра Фільчакова, у ході досудового розслідування встановлено, що групою поліцейських Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області організовано злочинну схему, пов’язану із систематичним отриманням неправомірної вигоди від фізичних осіб.

Вказані поліцейські затримували осіб, що забирали закладені в громадських місцях наркотики, та вимагали неправомірну вигоду за непритягнення до кримінальної відповідальності. Гроші поліціянти пропонували принести родичам затриманих. При цьому затримання осіб належним чином не оформлювалось.

"Спільниками поліцейських були цивільні особи, які забирали гроші у "закладчиків" та передавали їх правоохоронцям. Таким чином співробітники поліції "заробили" близько 150 тис. грн. У ході обшуків, проведених за місцем мешкання, транспортних засобах та за місцем роботи фігурантів вказаного кримінального провадження виявлено та вилучено грошові кошти, мобільні телефони, речовини, схожі на наркотичні засоби", - повідомили на сайті прокуратури.

У порядку ст. 208 КПК України затримано двох поліцейських та одну цивільну особу. Питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення співробітників поліції від займаних посад вирішується.

Крім того, наразі готується повідомлення про підозру іншим особам, причетним до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Встановлюється причетність інших поліціянтів до злочину.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в м. Полтаві, оперативний супровід - Служба безпеки України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду