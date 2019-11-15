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Фільчаков: у Харківській області зупинена вирубка лісу на 100 млн

Новини » Політика     15.11.2019 - 10:19
Фільчаков: у Харківській області зупинена вирубка лісу на 100 млн
Ілюстративне фото (прес-служба прокуратури)

Новий прокурор Харківської області Фільчаков зайнявся безпекою лісів

В Харківській області прокуратура, яку нещодавно очолив Олександр Фільчаков, повідомила про підозру у розтраті держмайна в особливо великих розмірах посадовим особам ДП "Жовтневе лісове господарство". Про це повідомляє прес-службу прокуратури.

Підозри, зокрема, вручені в.о. директора держпідприємства, головному лісничому, заступнику головного лісничого, майстру лісу і чотирьом лісничим.

"З'ясувалося, що службові особи лісового господарства незаконно вирубали 18 290 дерев, що завдало державі шкоди в розмірі 98 млн гривень", – повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

У зв'язку з цим 14 листопада у них за місцем проживання пройшли обшуки.

Якщо вина буде доведена, зловмисників очікує ув'язнення на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Також вони будуть позбавлені права обіймати певні посади або займатися даною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування даної справи триває.

Варто відзначити, що новий прокурор Харківської області, хоч і був призначений всього місяць тому, але за цей час його відомство провело активну роботу по збереженню природних ресурсів області. Олександр Фільчаков, зокрема, серйозно турбувався безпекою лісів.

Так, 6 листопада співробітники прокуратури затримали банду, що займалась незаконною вирубкою дерев. Завдані державі збитки оцінили в суму понад 5 млн грн.

Нагадаємо, 1 жовтня новим прокурором Харківської області став голова Харківської міської прокуратури №2 Олександр Фільчаков.

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