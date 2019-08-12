ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ

Новини » Політика    12.08.2019 - 18:35
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ
Фото: Олексій Філатов (president.com.ua)

Філатов заявив, що йому не вручали підрзру

Колишній заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов не має статусу підозрюваного у справі про продаж Українського Медіа Холдингу (УМХ). Таку заяву зробив сам Філатов в понеділок перед візитом до Генеральної прокуратури, повідомляє РБК-Україна з посланням на "Українські новини".

"Жодне повідомлення про підозру мені не вручали, що підтверджено заявами офіційних осіб Генеральної прокуратури і відповідними документами", - сказав екс-заступник голови АП.

Філатов також висловився щодо документа за підписом прокурора Костянтина Кулика, який був опублікований в березні нинішнього року і нібито був "повідомленням про підозру". На його думку, в документі відсутні відомості про вчинення ним будь-яких кримінально караних діянь.

"По суті, мова йде про незаконне втручання прокурора в адвокатську діяльність, а саме надання правової допомоги акціонерам групи компаній" УМХ "при укладанні угоди з її продажу", - сказав Філатов.

Він підкреслив, що дана угода була укладена за нормами англійського права, за участю ряду міжнародних юридичних фірм та фінансових радників.

"Угода пройшла комплаенс-перевірку в міжнародних банках, через які вона виконувалася. Законність операції ніколи ніким не була оскаржена", - заявив Філатов.

Як повідомляєтья, в 2013 році UMH Group, основним співвласником якого виступав Борис Ложкін, був проданий холдингу ВЕТЕК Сергія Курченко. Однією з юридичних компаній, які супроводжували угоду, було адвокатське об'єднання "Василь Кісіль і партнери", де на той момент працював Олексій Філатов. Всього цю угоду обслуговували понад 30 юристів з декількох українських і зарубіжних компаній.

За оцінкою видання Forbes Україна, продаж UMH Group увійшов в ТОП-10 найбільших M & A-угод першого півріччя 2013 року.

Після обрання Петра Порошенка в травні 2014 року президентом України його Адміністрацію очолив Борис Ложкін. На посаді заступника голови АП Олексій Філатов курирував розробку і впровадження судової реформи.

Зазначається, що "перша спроба юридичного переслідування Філатова сталася напередодні першого туру президентських виборів в березні 2019 року: прокурор Кулик заявив про те, що екс-заступник голови АП отримав повідомлення про підозру. Але в Генпрокуратурі відхрестилися від заяв Кулика, а генпрокурор Юрій Луценко сказав, що Філатов не є підозрюваним".

"У справі УМХ я так і не зміг домогтися від прокурора Кулика пояснень, в яких діях є ознаки кримінальних порушень", - заявив Юрій Луценко.

Після цього Кулика вивели з групи, яка займалася справою Курченко, а Генеральна інспекція ГПУ зайнялася перевіркою інциденту з "повідомленням про підозру".

При цьому сам прокурор Кулик офіційно звинувачувався в незаконному збагаченні. Було встановлено, що сім'я Кулика володіє статком, який значно перевищує офіційно задекларовані доходи.

ГПУ викликала на допит Гонтареву та Філатова Філатов закликав Зеленського оголосити дострокові місцеві вибори
Новини України Борис Філатов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся