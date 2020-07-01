Філатов: усі, попри матеріальне становище чи наявність житла, мають рівні права

У Дніпрі відділення міського центру соціальної допомоги, котре опікується наданням послуг бездомним особам та особам з низьким рівнем доходів, отримало власну будівлю. У новому приміщенні є можливість розміщувати втричі більше людей.

Про це повідомляє прес-служба мера Дніпра.

Зазначається, що ті, хто потрапляє до центру, можуть не лише отримати нічліг, харчування і змінити одяг. Тут їм також допомагають відновити документи, знайти родичів і поставити реєстрацію.

Повноцінну роботу та цілодобовий прийом безхатьків розпочнуть 6 липня.

Створення розширеного відділення міського центру соціальної допомоги мер Борис Філатов назвав важливим для Дніпра соціальним проєктом.

"Для міста дуже важливо, щоб усі люди, незалежно від соціального статусу і матеріального становища, могли відчути захист і турботу. Відчути врешті-решт справедливість. Подібні соціальні центри в країні є не правилом, а радше – винятком. Тож я вдячний людям, котрі тут працюють із не найблагополучнішими верствами населення. Думаю, цим досвідом ми слугуватимемо гідним прикладом іншим територіальним громадам", - зазначив Філатов під час відкриття відділення.

Мер Дніпра також наголосив, що, на його переконання, усі громадяни країни, попри матеріальне становище чи наявність житла, мають рівні права.

Він також додав, що заснування нового відділення дозволило вирішити одночасно два завдання. Насамперед збільшити можливу кількість прийому на соціалізацію людей без постійного місця проживання. А ще це позбавило мешканців будинку по вул. Володимира Антоновича, 56 сусідства, на яке вони часто скаржилися: із 1997 року старі приміщення відділення займали перший поверх тутешньої п’ятиповерхівки.

"Нині ж відділення переїхало до вдвічі більшої одноповерхової будівлі - з огородженою територією. На відміну від попереднього місця розташування, тут зможуть розміщувати 60 людей без визначеного місця проживання. Замість одного спільного санвузла з душовою тепер є роздільні вбиральні і окремі душові. Облаштовано також обідню залу, медичний кабінет і ізолятор, котрих у старому приміщенні не було взагалі", - додають в прес-службі.

Водночас умовою для перебування тут є, зокрема, результат флюорографічного обстеження та дерматолога. У приміщенні регулярно проводитимуть дезінфекцію, дератизацію і санобробку. Також для безпеки працівників встановлено "тривожну кнопку". Найближчим часом увімкнуть й відеоспостереження.

Нагадаємо, загалом виявленням безхатченків у Дніпрі займається створений "Соціальний патруль". Нині у місті бригади виїжджатимуть раз на тиждень, а не раз на місяць, як було раніше.

"Найчастіше безхатьки звертаються з двома проблемами – немає прописки або паспорта. За пів року їхнього перебування у нас ми маємо із цим допомогти. Але головне - це їхнє власне бажання отримати цю поміч", - повідомила директор міського центру соціальної допомоги Максим Єрьоменко.

Якщо містянам відомо про осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, що підпадають під категорію центру, або самі є такими особами, необхідно зателефонувати за номерами: (056)785-64-63, (056)785-64-61 або звернутись за адресою: вул. Лоцманська, 22-А.