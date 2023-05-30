RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов: с начала полномасштабного вторжения Днепр отправил на фронт более 600 грузовиков

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Днепр продолжает системно поддерживать бойцов на фронте и снабжать их необходимыми техникой и оборудованием. С начала полномасштабного вторжения территориальная община Днепра приобрела более 600 единиц транспорта на фронт.

Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что, кроме двухосных, которые мы приобрели раньше, мы начинаем покупать трехосные грузовики. Более мощные, которые могут использоваться на линии фронта с большим результатом. За 450 дней этой войны территориальная община Днепра приобрела более 600 единиц транспорта. Это не только грузовики, это пикапы и джипы. Очень мощная помощь - одна из самых больших в стране среди местного самоуправления", - сказал Филатов.

По его словам, большинство машин – шестиколесные грузовики, способные развивать скорость до 110 км в час. Каждый может перевозить до 5 тонн.

Остальные авто также имеют дизельный экономичный двигатель, грузоподъемность - до 2 тонн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроБорис Филатов