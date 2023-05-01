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Филатов: в Днепре завершают асфальтирование Амурского моста, движение возобновится до конца дня

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Понедельник 01 мая 2023 22:01
Филатов: в Днепре завершают асфальтирование Амурского моста, движение возобновится до конца дня Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В Днепре завершают асфальтирование Амурского моста, являющегося одним из основных в городе. Покрытие переправы длиной почти в 1,4 км обновляют с обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Несмотря на запрет правительства на капитальное строительство, Днепр продолжает ремонтировать автодороги. В первую очередь те, которые наиболее нужны для проезда городского общественного транспорта. Я очень надеюсь, что уже сегодня мы откроем Амурский мост. Дальше будем работать по городу. Наши работники будут переходить на ул. Дмитрия Скоробогатова (бывшая Громова)", - отметил мэр Днепра.

На Амурском мосту все выходные работали около полусотни строителей и два десятка машин дорожной техники. Во время замены асфальта по переправе могли ездить только автобусы общественного транспорта, ведь здесь также чинят участки трамвайного пути.

Филатов: в Днепре завершают асфальтирование Амурского моста, движение возобновится до конца дня

В целом дорожные бригады работают в разных районах Днепра.

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Борис Филатов Днепр
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