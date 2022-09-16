Філатов: суд зупинив монополію Коломойського на аеропорт Дніпра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова у Facebook .

За інформацією Філатова, позивачем у справі, що поставила крапку у багаторічній боротьбі за повітряні ворота Дніпра, виступила міська рада. Відомо також, що третьою особою стало Національне антикорупційне бюро України.

"Більше ніж десять років нікого не цікавив факт, що, використовуючи аеропорт мільйонного міста, Коломойський монополізує повітряний простір. Що дніпрян просто відверто грабують захмарними цінами на авіаквитки. Що державний майновий комплекс використовується у приватних інтересах", - написав мер Дніпра, акцентувавши, що Кабмін, РНБО і Державіаслужба тривалий час не надто переймалися цим питанням.

За його словами, попри те, що за останні пів року летовище зазнало значних руйнувань від обстрілів російських ракет, нинішнє судове рішення відкриває для дніпрян майбутні можливості вільно літати до Європи лоукостами.