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Филатов опроверг сообщения о взрывах в Днепре и назвал причину столба дыма

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Городской глава Днепра Борис Филатов опроверг информацию о взрыве в городе во время объявленной воздушной тревоги сегодня, 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Днепра.

По его словам, причиной большого столба дыма является процесс охлаждения кокса на одном из металлургических предприятий города, который совпал с воздушной тревогой в регионе.

Ранее сообщалось, что в Днепре сегодня днем очевидцы слышали громкий взрыв, который прозвучал во время воздушной тревоги.

Напомним, сегодня в южных и восточных областях страны была объявлена воздушная тревога. Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о взлете трех российских бомбардировщиков Ту-95.

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Борис ФилатовВзрывВторжение России в Украину