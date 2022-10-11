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Филатов рассказал о возобновлении инфраструктуры после ракетного удара в Днепре

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре восстанавливают ул. Калинову после ракетного удара, нанесенного российскими террористами 10 октября. В тяжелых погодных условиях городские службы работали более 12 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.

К утру 11 октября коммунальщики восстановили 15 метров дождеприемного коллектора, а также засыпали воронку. Для устройства двухслойного дорожного покрытия на площади около 300 м2 использовано 100 тонн асфальта.



Кроме того, было восстановлено более 160 метров контактной сети, заменены элементы ее крепления на контактных опорах, проведены работы по восстановлению дорожной разметки и знаков, восстановлена работа светофорных объектов.

В то же время в департаменте транспорта сообщили: троллейбусные маршруты №17 и №20 возобновляют работу, но пока перевозят горожан в оперативном режиме. Также заверили, что автобусные маршруты в скором времени вернутся к обычным схемам движения.

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ДнипроБорис Филатов