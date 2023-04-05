Филатов рассказал, как будут восстанавливать дороги в Днепре

"На это горсовет и профильные департаменты выделили 450 млн грн. Горожане уже сейчас могут увидеть, что на дорогах, на улицах города уже начали работать первые бригады", - сказал мэр Днепра.

Филатов также добавил, что всего в разных районах города уже работают 8 бригад дорожников. Когда установится теплая и сухая погода, они смогут приступить к работе по максимуму.

При этом, по его словам, еще в начале года коммунальщики устраняли аварийную ямочность на главных магистралях города и там, где ездит общественный транспорт так называемым "холодным асфальтом".