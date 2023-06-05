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Филатов рассказал, как Днепр, несмотря на войну, возобновил ремонты трамвайных переездов

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Понедельник 05 июня 2023 20:18
Филатов рассказал, как Днепр, несмотря на войну, возобновил ремонты трамвайных переездов Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В Днепре продолжают ремонт трамвайных переездов. Такие реконструкции приступили еще в позапрошлом году. С началом полномасштабного вторжения РФ строительство пришлось приостановить, но сейчас город возвращается к этим работам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Дальше будем делать это по всему городу. Эта работа по переоборудованию переездов - маленький колокольчик, что мы возвращаемся к обустройству города во благо всех горожан. И работаем дальше уже, скажем так, в обычном режиме, чтобы все в городе было приведено в порядок", - заявил Филатов.

Коммунальщики завершают ремонт переезда на пересечении улиц Романа Шухевича и Щепкина. Им курсируют не только трамваи №5 и №14, но и другой электротранспорт, выходящий из депо.

Филатов рассказал, как Днепр, несмотря на войну, возобновил ремонты трамвайных переездов

Ремонтники используют специальные крепления для расположения новых шпал и бетонных плит. Это ускоряет работу и увеличивает выносливость отремонтированных участков.

Как и на других локациях, чтобы избежать неудобств для горожан, бригады выбирают для работы промежутки малейшей интенсивности движения или вообще работают ночью.

Всего в ближайшие полгода в строй планируют привести еще 10 трамвайных переездов в разных районах города.

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Днепр Борис Филатов
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