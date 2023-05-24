Филатов провел очередную сессию горсовета: какие важные решения приняли

Депутаты приняли ряд решений по финансово-бюджетным вопросам и программам развития отраслей городского хозяйства.

В частности, депутаты согласовали увеличение материальных поощрений для 150 молодых педагогов. Речь идет о дополнительных ежемесячных выплатах.

Кроме того, рассмотрели организационные, кадровые, а также вопросы коммунальной собственности и земельных отношений. Здесь в одном из блоков проголосовали за дерусификацию еще семи улиц, чьи названия были связаны с государством-террористом России.

В то же время выделили более 25 млн грн субвенции для воинских частей ВСУ.

"Считаю, что сегодня плодотворно поработали. Давайте в следующий раз, чтобы показать людям, что депутаты на местах снова соберемся в сессионном зале", - сказал мэр Днепра Борис Филатов и призвал депутатов активнее возвращаться к заседаниям в очном формате.