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Филатов прокомментировал массовые обыски в стране

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Четверг 16 февраля 2023 17:12
Филатов прокомментировал массовые обыски в стране Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра прокомментировал многочисленные обыски, которые проходят по всей стране у предпринимателей, кинематографистов, архитекторов, коммунальщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

"Обыски, обыски, обыски. Новостная лента разрывается от сообщений, как люди в погонах вламываются везде, где им привиделось преступление. Не только адвокат, но и любой здравомыслящий человек знает, что сегодня в 99% случаев обыски не имеют никакого отношения к процессуальному получению доказательств. Унизить. Растоптать. Запугать. Политически предупредить, чтобы "не дергались", - написал Филатов.

Он также вспомнил, как проходили обыски на одном коммунальном предприятии по делу о проведении тендера с завышенными ценами. Правоохранителям передали документы, касающиеся закупки, которые были в открытом доступе.

"Микроавтобусы "транспортеры" с затемненными стеклами. Автоматчики. Маски. Нажали кнопочку на принтере, оформили протокол и, грохоча сапогами и лязгая автоматами, убежали. Омерзительно. А в этот момент политики рассказывают нам о справедливости", - добавил мэр Днепра.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины задержала в Херсоне бывшего руководителя железнодорожного цеха России, который ремонтировал тепловозы оккупационных эшелонов.

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Борис Филатов
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