Філатов закликав дніпрян дотримуватися інформаційної гігієни та не вірити чуткам

Спростовуючи один з найбільш розповсюджених фейків, Філатов наголосив: у міста достатньо реагентів для знезараження води. Також керівництво Дніпра та області залишається в місті та працює у координації - відповідно до законів воєнного часу.

"Дорогі мої земляки, у нас війна. Будь ласка, стримуйте ворога на інформаційному фронті. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Читайте/слухайте лише офіційні та перевірені джерела інформації", - написав Борис Філатов.

У своєму дописі на Facebook він також оприлюднив посилання на ресурси муніципального телеканалу ДніпроТV, що веде безперервну трансляцію з перевіреною інформацією про події в місті та сповіщає про сигнал повітряної тривоги:

Цей телеканал також виходить у Т2. Щоб знайти його, потрібно оновити пошук на тюнері.