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Филатов показал снегоуборочную технику и рассказал, чем Днепр будет посыпать дороги зимой

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Днепр готов к наступлению холодов и зимних осадков. Город подготовила более 200 различных машин спецтехники для уборки снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Сегодня пообщались с работниками, посмотрели технику. Все готово к уборке снега. Хочу выразить слова благодарности всем, кто этим занимался. Справимся вместе", - заявил Филатов.

Он также объяснил ситуацию с наличием технической соли для посыпания дорог. Ранее все территориальные общины страны покупали ее в Соледаре. Однако после того, как этот город оккупировали войска РФ, приобрести соль можно только за границей. Цена на нее увеличилась почти в десять раз.

Филатов отметил: у Днепра есть необходимые запасы, которые остались с прошлой зимой, и будет использовать их бережливо. Кроме этого, у города достаточно противогололедных смесей.

Вскоре у остановок транспорта и на перекрестках начнут устанавливать емкости с посыпными материалами.

Как и раньше, во время обильных снегопадов будут расчищать, прежде всего, мосты, путепроводы, подъемы и спуски дорог, а также подъезды к больницам.

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Борис ФилатовСнегопадДнепр