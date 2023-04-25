Филатов показал, как Днепр готовится к новому отопительному сезону

"Днепр очень активно и заранее - системно готовится к новому отопительному сезону. Мы учли наш опыт с блэкаутом. Сейчас мы планируем капитальный ремонт или реконструкцию 30 котлов по всему городу. Также все котельные будут дополнительно оборудованы 250 генераторами. В то же время мы уделяем особое внимание насосам. С ними во время блэкаутов были проблемы. Сейчас будем устанавливать 60 насосов", - сказал Филатов.

Кроме этого, коммунальщики заменяют трубопроводы отопления - чтобы снизить вероятность аварий зимой и избежать теплопотерь. Речь идет об около 55 км сетей. Где нужно восстанавливают и теплоизоляцию.

Также по городу работают бригады аварийной службы - в частности по ремонту центрального отопления в домах.