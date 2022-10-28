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Филатов показал автобусы, которые передали Днепру предприниматели

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Днепр получил еще 6 больших автобусов, которые для города приобрели представители бизнеса - предприниматель Александр Дитятковский, корпорация "Биосфера" и ее основатель Андрей Здесенко. Транспорт появится на маршрутах в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Я еще раз хочу поблагодарить социально ответственный бизнес. И еще раз призвать всех наших бизнесменов, имеющих вдохновение или желание, помочь родному городу. Отстроим Днепр вместе после того страшного ракетного удара. И будем вместе работать на победу", - сказал Филатов.

Как известно, после ракетного удара россиян по одному из АТП в Днепре было уничтожено около 115 общественных автобусов.

Отметим также, что в течение месяца после ракетного удара по АТП с транспортом по Днепру помогли Киев, Винница и Ровенщина.

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Борис Филатовбизнес