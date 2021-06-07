Філатов підписав меморандум з ЄБРР про оновлення транспортної інфраструктури Дніпра

"Ми цінуємо це співробітництво. Щоб місто стало на шлях стійкого розвитку, нам потрібно визначити та зрозуміти пріоритетність вирішення основних проблем", - прокоментувала директор інфраструктурних проектів у Європі ЄБРР Сьюзан Горанссон, яка відеозв’язком була присутня під час підписання меморандуму між Дніпровською міською радою та ЄБРР в рамках програми "Зелені міста" 7 червня.

Дніпро став 49 містом світу та одним із небагатьох в Україні, яке уклало таку домовленість.

Проект "Зелені міста" передбачає фінансову та консультаційну допомогу, засновану на численних міжнародних дослідженнях.

"Те, що Дніпро приєднується до цього, дозволить покращити екологічний потенціал та імідж міста зокрема. З боку банку ми надаємо всебічну підтримку даному проекту", - додала Горанссон.

У рамках "Зелених міст" першим очікуваним проєктом визначено модернізацію інфраструктури громадського транспорту. Передбачається, що це буде перша в місті масштабна реконструкція трамвайних шляхів та оновлення 18-го та 19-го трамвайних маршрутів, що через Кайдацький міст сполучають низку житломасивів лівого берега з правобережними транспортними розв’язками, зокрема й підземкою.

Коштом ЄБРР планується відремонтувати колію та систему живлення, а головне - придбати перші 20 нових низькопідлогових трамваїв.

Борис Філатов зауважив, що протягом довготривалого співробітництва міста з ЄБРР вони стали не лише надійними партнерами, а й добрими друзями.

"Люди бачать якісні зміни та розуміють - хто наші друзі та партнери. Тому Для Дніпра важлива участь у цій програмі. Ми готові і надалі розвивати наше співробітництво", - зазначив Філатов.

Він також висловив переконання, що очікувані проекти будуть дійсно корисними для Дніпра та всіх його мешканців.

Крім цього, меморандум передбачає і співробітництво у питаннях, що пов’язані з переробкою сміття, очищенням стічних вод.

"Ми сподіваємося, що цим наше співробітництво не обмежиться. Дніпро - динамічне місто, що розвивається та має для цього відповідні потреби. Головне, що є команда, котра готова ці програми реалізовувати. Тож вітаємо вас у родині "зелених міст". Наше співробітництво вийде на новий рівень - на благо всіх мешканців Дніпра", - переконаний заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький, котрий також був присутній онлайн під час підписання меморандуму.