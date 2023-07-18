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Филатов объявил о запуске в Днепре электронной системы резервирования мест на кладбищах

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Вторник 18 июля 2023 12:07
Филатов объявил о запуске в Днепре электронной системы резервирования мест на кладбищах Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В Днепре в тестовом режиме начинает работу электронная система резервирования участков на кладбищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Воспользоваться услугой можно на сайте горсовета. Также подобная услуга будет доступна в городских ЦПАУ. Заплаченные за бронирование средства будут идти в бюджет города, а заказчик будет получать официальную квитанцию.

Филатов объявил о запуске в Днепре электронной системы резервирования мест на кладбищах

"Во всем мире на этом "бизнесе" паразитируют мафиози, а действующий закон, регулирующий этот вид деятельности, давно устарел. Я прекрасно понимал, что кто бы ни пошел работать на кладбище, то вскоре будет или коррумпирован/или подкуплен/или запуган. Какой выход? Только убрать из процедуры распределения мест для могил человеческий фактор", - заявил Филатов.

Он также поблагодарил СБУ и прокуратуру, которые несколько месяцев назад разоблачили в профильном КП группировку, которая требовала у граждан деньги за места для могил, и призвал правоохранителей и дальше следить за вымогателями, ведь жалобы на подобные злоупотребления продолжают поступать.

Филатов также анонсировал дальнейшую работу, что сделает область предоставления ритуальных услуг еще более прозрачной.

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