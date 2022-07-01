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Філатов звинуватив прем'єра в саботажі закупівель для ЗСУ

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П'ятниця 01 липня 2022 16:24
Філатов звинуватив прем'єра в саботажі закупівель для ЗСУ Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль саботує закупівлі для українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Філатова.

"Нам заважає прем'єр-міністр, який торпедує будь-які ініціативи місцевого самоврядування, пов'язані із закупівлею обладнання для потреб не тільки ТрО, але і ВСУ", - заявив мер Дніпра.

Зокрема, за словами Філатова, труднощі виникають з самого початку, а саме з передоплатою товарів.

"Зараз місцеве самоврядування юридично обмежене постановою Кабміну виробляти передоплату на покупку будь-яких ресурсів. Ми платимо тільки за фактом, після того, як продукція поставлена. Однак іноземні постачальники не працюють без передоплати. У зв'язку з цим ми неодноразово зверталися до Кабміну з проханням змінити нормативну базу і дати нам можливість прямо і безперешкодно робити закупівлі для армії і ТрО. Вже пройшло п'ять засідань Кабміну після нашого звернення", - додав він.

Причиною недовіри прем'єра до ОМС є побоювання про те, що якщо надати місцевому самоврядуванню права прямих закупівель, тоді "трапляться сепаратизм і федералізація".

"Прем'єр цілком серйозно вважає, що ми на гроші бюджету громад будемо фінансувати свої бригади", - зазначив міський голова Дніпра.

Філатов також прокоментував заяви про звинувачення в можливих відкатах при купівлі товарів, зазначивши, що першочерговим завданням є перемога у війні, тільки після цього доречно перевіряти на предмет корупції.

"Нам потрібно виграти війну, а не слухати, що будуть говорити опоненти. Мені ніколи розбиратися зі скаргами в Антимонопольний комітет, позовами до суду незадоволених учасників тендеру. У нас в країні війна. Після перемоги нехай приходять КРУ, НАБУ, ДБР. А зараз у нас область і місто обстрілюються ракетами, і нам потрібно банально вижити і допомогти армії настільки, наскільки це в наших силах", - заявив Філатов.

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