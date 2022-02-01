Філатов: у галузі охорони здоров’я вдалося досягти консенсусу між різними гілками влади

Цей лікувальний заклад надає допомогу пацієнтам різного профілю - з серцево-судинними патологіями, інсультами, гострими хірургічними і гінекологічними патологіями. Є також травматологічний пункт. Лікарі тут мають високу кваліфікацію, а командна робота спеціалістів різного профілю дозволяє пришвидшити процес встановлення діагнозу пацієнтів.

Так, приміщення першого та цокольного поверхів терапевтичного відділення невідкладної допомоги перепланували. Хол, де щодня приймають близько 150 пацієнтів, переобладнали з урахуванням вимог безбар’єрності. Замість деформованої підлоги, на яку жалілися і пацієнти, і персонал, встелили нову. У будівлі також встановили два нових ліфти і перебудували рампу.

У корпусі загалом провели енергомодернізацію - утеплили фасад, замінили вікна, покрівлю, а ще мережі опалення, електропостачання, вентиляції та протипожежної сигналізації. Разом зі Світовим банком місто також придбало для відділення нове сучасне обладнання - зокрема апарат мембранного плазмоферезу, ангіографічну систему, магнітно-резонансний та комп’ютерний томографи, УЗД-апарати, рентгенівські апарати.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив: реконструкції і придбання нового обладнання для медзакладів міста триватимуть і надалі. За його словами, саме в галузі охорони здоров’я вдалося досягти консенсусу між різними гілками влади. Результат таких консолідованих зусиль буде лише на користь дніпрянам.

"Цьогоріч у нас заплановано продовження фінансування капітальної реконструкції міських лікувальних закладів - не лише клінічних лікарень, а й дитячих. Є різні напрямки. Щоразу я, як лідер територіальної громади, намагаюся привезти високих гостей, аби на прикладах переконати їх у необхідності надавати місту допомогу з боку держави. Таку непросту проблему, особливо в умовах недофінансування охорони здоров’я, треба вирішувати спільно. Тому плани у нас чималі. Йдеться про ще п’ять медзакладів Дніпра. Це відбуватиметься як за рахунок міського бюджету, так і спільно з міжнародними фінансовими інституціями, з допомогою облдержадміністрації та за рахунок держбюджету - в рамках програми президента "Велике будівництво", - сказав Філатов.