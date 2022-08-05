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Філатов нагородив військових Повітряного командування "Схід"

Фото: Борис Філатов нагородив військових Повітряного командування "Схід" (прес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

Напередодні Дня повітряних сил ЗСУ, мер Дніпра Борис Філатова нагородив військових Повітряного командування "Схід" медалями "Захисник вітчизни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міськради.

"Медалі не просто від міського голови, а від імені всіх мешканців нашої територіальної громади. Це - той невеликий внесок, який ми можемо зробити для мотивації захисників. Адже вони прикривають небо від крилатих ракет, які на наші голови відправляє країна-агресорка. Мерія Дніпра надалі продовжуватиме допомагати нашим бійцям (по всіх родах військ) усім, чим може - для наближення Перемоги України", - сказав Філатов.

Загалом, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, деякі з нагороджених сьогодні бійців брали участь в ООС.

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ДніпроБорис Філатов