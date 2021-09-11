Філатов: моє завдання - на кожному житломасиві організувати рекреаційну зону для людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Філатова під час відкриття нового скверу на Слобожанському проспекті.

"Дніпро - місто без окраїн. Люди повинні мати можливість відпочивати там, де вони живуть. Та ще з часів забудови міста на лівому березі завжди було менше рекреаційних зон. Тому ми нині приділяємо максимальну увагу тому, щоб тут було більше таких локацій. Ми дотрималися тих високих стандартів, котрі застосовувалися при будівництві скверу "Прибережний", - сказав Філатов.

Він також закликав дніпрян дбайливо ставитися до нового скверу та міського майна загалом, й повідомив, у Дніпрі і надалі триватиме розбудова парків і скверів.

Як повідомляє прес-служба, благоустрій скверу на Слобожанському проспекті був одним із проектів "Бюджету участі". В результаті звели фактично нову рекреаційну зону площею 1,9 га.

Разом із реконструкцією скверу привели до ладу також фасади прилеглих будинків № 65 та № 67, що на проспекті Слобожанському.