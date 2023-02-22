Филатов: мэрия утвердила порядок выплат пострадавшим дома на Победе

По его словам, первые выплаты планируют начать на следующей неделе.

Максимальная сумма финансовой поддержки будет предоставлена тем, чье жилье было разрушено полностью. Сейчас это 63 квартиры.

Для еще 61-го дома сейчас проводятся дополнительные обследования, которые помогут определить — возможно ли их восстановление. Если эксперты примут решение о демонтаже, владельцам также выплатят по 2 млн грн. Остальные жители города помогут с восстановлением и ремонтом.

Как известно, в Днепре все, кто понес убытки от ракетных атак России, могут обратиться за необходимой поддержкой в райадминистрации. Там посодействуют с оформлением документов на денежные выплаты.

Далее вместе с выводами актирующей разрушения комиссии все передадут в департамент соцзащиты мэрии. Уже из-за него людям выплачивают деньги.