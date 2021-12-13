Філатов: до кінця 2022 року в Дніпрі реконструюють та замінять ліфти у всіх медзакладах

За його словами, будівництва та реконструкції в місті враховують вимоги безбар’єрності, тож і нові підйомники, котрі подекуди замінюють уперше за понад пів століття або ж взагалі встановлюють там, де їх ніколи не було, так само мають бути зручними та доступними для всіх категорій населення.

"Це - базові речі. Ще минулої каденції ми взялися за вирішення системної проблеми з ліфтами, яка посилювалась протягом десятиліть, - не лише у житлових будинках, а й у лікувальних закладах. На неї накладався ще й масовий вандалізм. Для розуміння - лише у Шевченківському районі не працювала половина ліфтів у багатоповерхівках. Така ж ситуація по місту спостерігалася й у лікувальних закладах. Нині ми вирішили ці проблеми на 99,9 %. До кінця 2022 року ми повністю реконструюємо та замінимо всі ліфти у всіх лікувальних закладах, що є у власності міста. На це є фінансування і є політична воля", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.