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Філатов: до кінця 2022 року в Дніпрі реконструюють та замінять ліфти у всіх медзакладах

Автор: Наталія Гурковська

Створення якісного єдиного медичного простору - комфортного для лікарів і пацієнтів - пріоритет для Дніпра. Місто вже провело ремонти вхідних груп амбулаторій, придбало для них нове обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

За його словами, будівництва та реконструкції в місті враховують вимоги безбар’єрності, тож і нові підйомники, котрі подекуди замінюють уперше за понад пів століття або ж взагалі встановлюють там, де їх ніколи не було, так само мають бути зручними та доступними для всіх категорій населення.

"Це - базові речі. Ще минулої каденції ми взялися за вирішення системної проблеми з ліфтами, яка посилювалась протягом десятиліть, - не лише у житлових будинках, а й у лікувальних закладах. На неї накладався ще й масовий вандалізм. Для розуміння - лише у Шевченківському районі не працювала половина ліфтів у багатоповерхівках. Така ж ситуація по місту спостерігалася й у лікувальних закладах. Нині ми вирішили ці проблеми на 99,9 %. До кінця 2022 року ми повністю реконструюємо та замінимо всі ліфти у всіх лікувальних закладах, що є у власності міста. На це є фінансування і є політична воля", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Як повідомлялося, у Дніпрі йде реорганізація бібліотечної системи. Вона передбачає створення цікавих та сучасних просторів для дорослих та дітей в одному місці.

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Дніпро