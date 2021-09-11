Філатов: з цього року і надалі надаватимемо житло лікарям, учителям та воїнам АТО

Колишній гуртожиток, який називали "Будинком прокатника", місто отримало на баланс від одного із заводів кілька років тому.

Корпус будівлі 1937 року зведення був занедбаним. Його реконструювали та привели до ладу як всередині, так і зовні. Повністю відремонтували покрівлю, замінили вікна, всі мережі та комунікації. Відреставрували і фасад.

На трьох поверхах будинку обладнали 29 повноцінних одно- та двокімнатних квартир. Вони повністю відремонтовані.

Списки претендентів на житло подавалися від медзакладів міста. Нинішніх вже власників квартир (лікарі семи лікарень) обирала спеціальна комісія. Основним критерієм була кількість відпрацьованих годин із хворими на COVID-19.

"Сьогодні ми заклали добру традицію. З цього року і надалі ми надаватимемо житло нашим лікарям, вчителям, воїнам АТО. У міської ради ж є різні програми реконструкції закинутих гуртожитків, іншого житлового фонду. Щоб після відповідного оновлення службове житло отримували ті, хто працює на благо нашого міста та територіальної громади. Ми звертатимемо увагу насамперед на молодих фахівців – щоб вони не виїжджали в інші країни, а жили та працювали у нашому місті", - наголосив мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, у подальшій практиці місто також дотримуватиметься правила надання житла "під ключ".