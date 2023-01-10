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Филатов: Днепр сделал многое для своей защиты и теперь заботится о переселенцах

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Днепр системно подготовлен, чтобы дать отпор враждебным планам. Фортификационные сооружения возводились еще в феврале прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра Днепра Бориса Филатова.

"Мы подготовили четыре линии обороны. Коммунальная техника Днепра работала на границе Донецкой и Днепропетровской областей", - заявил Филатова.

Он также отметил, что в Днепре позаботились об укреплении и защите объектов критической инфраструктуры и энергетики. Город делает все за свой счет - без помощи, в частности, областного бюджета.

В то же время, говоря о роли Днепра как гуманитарного хаба в этой войне, Филатов напомнил, что в городе количество только официально зарегистрированных переселенцев в настоящее время достигает 190 тысяч. Это фактически количество населения небольшого города.

Тем, кто из-за полномасштабного вторжения России вынужденно покинул свои дома, в Днепре предлагают не только убежища и поддержку, но и работу.

"Мы делаем все, что мы можем делать. Это наши люди. Нам нужно им помогать. Это также дает толчок экономике города. Мы принимаем очень много людей на работу в коммунальные предприятия, потому что там нужны рабочие руки. Но и государство также должно уделять внимание ситуации с вынужденными переселенцами", - сказал Филатов.

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Борис ФилатовДнепрВторжение России в Украину