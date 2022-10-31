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Филатов: Днепр передал ВСУ новые модели антидроновых ружей от украинского производителя

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Различные подразделения ВСУ получили 10 антидроновых ружей новой модели с дополнительным питанием и другой комплектацией от городских властей Днепра. Их изготовила отечественная компания Kvertus, а приобрели на средства городского бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

За його словами, на антидроновые ружья есть немало заявок, поэтому город заказал и ожидает еще одну партию.

"Отечественный производитель будет и дальше производить эти ружья по нашему заказу. Потому что ребята их очень просят. Хочу также сказать слова благодарности всем нашим горожанам за то, что мы вместе приближаем Победу и закупаем необходимое оборудование для ВСУ", - сказал Филатов.

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ДнипроБорис Филатов