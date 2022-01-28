Філатов: у Дніпрі створено систему підтримки та допомоги жертвам домашнього насильства

"Проблемі домашнього насильства потрібно протистояти. Нині у Дніпрі виконано весь комплекс необхідних робіт, що стосується допомоги тим, хто зазнав кривди. Ми готові ділитися досвідом з іншими територіальними громадами", - сказав Філатов.

Так у Дніпрі відкрили новий денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства та/або насильства за ознакою статі. Місто повністю фінансує послуги профільних фахівців, а також всю роботу центру та його кризової кімнати, облаштованих коштом державної субвенції.

Новий денний центр розташований на першому поверсі будівлі по просп. Сергія Нігояна, 3 - поруч із відділом міського центру соціальних служб. Тут є всі умови для надання первинної допомоги та необхідних консультацій - зокрема юридичних.

У приміщенні облаштовано кухню, душову, кімнати, де з постраждалими працюють спеціалісти.

Фахівці центру кажуть: найголовніше - дати людині зрозуміти, що вона в жодному разі не заслуговує на жорстоке ставлення до себе, і тепер вона вже не сам-на-сам зі своєю проблемою.

Психологи наголошують: з домашнім насильством (фізичним, психологічним, економічним чи сексуальним) не можна примирятися. Якщо такий випадок трапився, то, найімовірніше, це повторюватиметься знову.

"Наші люди, на жаль, схильні все приховувати, залишатися і страждати. Та самостійно впоратися з цим фактично неможливо. Критичне мислення просто зникає у таких випадках. Так само діти, які стали просто свідками домашнього насильства, вони теж отримують травматичний досвід. І перекладуть його на подальше життя. Щоб допомогти цього уникнути, ми використовуємо пісочну терапію, асоціативні карти, арт- та ігрову терапії, а також тілесно-орієнтовані та когнітивно-поведінкові методики", - розповіла психолог центру соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства Карина Толочик.

Кризова кімната розташована окремо від нового центру. Тут ті, хто зазнав насильства, можуть залишатися до 10 діб. З постраждалими працюватимуть психологи та спеціалісти із соціальної роботи. Приміщення перебуває під охороною, а його адреса не розголошується. Знайти прихисток тут одночасно зможуть до 6 людей. Як із дітьми, так і без них.