Філатов: Дніпро передав Нацгвардії чергові 200 радіостанцій

Фото: Дніпро передав одному з полків Нацгвардії 200 рацій із захистом від прослуховувань (прес-служба)

Дніпро передав одному з полків Нацгвардії 200 рацій із захистом від прослуховувань, які придбали коштом міського бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду.

"Ці рації придбали коштом всіх дніпрян - усіх платників податків. Тож я вдячний нашим землякам за цей спільний внесок в Перемогу України. Ми і надалі допомагатимемо нашим захисникам. Найближчим часом буде придбано ще близько 800 рацій для військових", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.