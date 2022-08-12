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Філатов: Дніпро передав Нацгвардії чергові 200 радіостанцій

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П'ятниця 12 серпня 2022 19:11
Філатов: Дніпро передав Нацгвардії чергові 200 радіостанцій Фото: Дніпро передав одному з полків Нацгвардії 200 рацій із захистом від прослуховувань (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Дніпро передав одному з полків Нацгвардії 200 рацій із захистом від прослуховувань, які придбали коштом міського бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду.

"Ці рації придбали коштом всіх дніпрян - усіх платників податків. Тож я вдячний нашим землякам за цей спільний внесок в Перемогу України. Ми і надалі допомагатимемо нашим захисникам. Найближчим часом буде придбано ще близько 800 рацій для військових", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Філатов: Дніпро передав Нацгвардії чергові 200 радіостанцій

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Борис Філатов Дніпро
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