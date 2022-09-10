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Філатов: Дніпро готується до опалювального сезону, модернізуючи теплогосподарство

Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Для Дніпра пріоритетом залишається спокійно пройти прийдешній опалювальний сезон. Для цього теплове господарство комплексно та системно готують до можливих викликів зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, загалом у котельних одного з найбільших комунальних підприємств-постачальників тепла капітально відремонтували 35 котлів і встановили 50 енергоефективних насосів. Також замінювали та відновлювали теплові мережі та ізоляцію.

"На 98% Дніпро вже готовий до опалювального сезону. Залишилися лише невеличкі роботи. Мені доповідають, що все буде добре. Тож, як я вже казав, стримано оптимістичний сценарій проходження опалювального сезону Дніпро витримає", - повідомив мер Дніпра.

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Борис ФілатовДніпро