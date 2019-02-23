Філарет закликав главу УГКЦ не проводити літургію в Софійському соборі

Філарет вважає, що літургія УГКЦ в Софійському соборі може викликати міжконфесійний конфлікт

Бывший предстоятель Украинской православной церкви (Киевский патриархат) Филарет призвал главу Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослава не проводить литургию в Софийском соборе в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УПЦ КП.

По словам Филарета, проведение Святославом литургии в Софийском соборе может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

"Мы обеспокоены этим запланированным событием, которое может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине", - заявил Филарет.

Также Филарет добавил, что данной ситуацией может воспользоваться Российская Федерация устроив провокации для дестабилизации ситуации в Украине.

"Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу", - добавил он.

Кроме того, Министерство культуры Украины заявило, что не давало никакого разрешения УГКЦ для проведения литургии в Софийском соборе в апреле 2019 года. В Минкульте заявили, что проведение подобных мероприятий может нанести непоправимый вред собору, который является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако впоследствии Министерство культуры Украины свое заявление удалило с сайта министерства.

Напомним, 7 января 2019 года в Софийском соборе в Киеве состоялась Рождественская литургия с участием предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания в сослужении епископата и духовенства объединенной церкви.