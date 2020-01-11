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Філарет пояснив свої мотиви відкликання підпису під рішенням Об'єднавчого собору

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Філарет заявив, що відкликав свій підпис "через різницю між отриманим Україною томосом і аналогічним документом виданими іншим країнам"

Почесний патріарх Філарет заявив, що відкликав свій підпис під постановою помісного собору УПЦ Київського патріархату "через різницю між отриманим Україною томосом і аналогічним документом виданими іншим країнам". Про це вона сказав в ефірі програми на телеканалі ZIK.

Філарет заявив, що різниця полягає в тому, що інші церкви є незалежними.

"Вони дійсно незалежні церкви, а ми церква залежна і ця залежність записана в цьому томосі. У чому полягає ця залежність? По-перше, змінили нам назву. Називають нашу церква не Українська православна церква, як інші церкви, наприклад, Болгарська, Російська, Грецька православні церкви, а нас називають ПЦУ. Чому? а тому, що діяльність нашої церкви обмежується територією України. За її межами ми не маємо ніякого права ", - сказав Філарет.

Нагадаємо, патріарх Філарет відкликав підпис під документом Об'єднавчого собору 2018, на якому було проголошено створення Православної церкви України і ліквідація УПЦ Київського патріархату.

Пізніше заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків, архієпископ Євстратій Зоря заявив, що патріарх Філарет "встав на шлях брехні".

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