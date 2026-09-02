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Фиксация цен и защита от девальвации: как застройщики просматривают условия для покупателей

19:30 02.09.2026 Ср
3 мин
Себестоимость давит на девелоперов: что влияет на цену "квадрата"
aimg Мария Волощук aimg Анастасия Мацепа
Фиксация цен и защита от девальвации: как застройщики просматривают условия для покупателей Фото: в Украине растут цены на первичном рынке (Freepik)
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Из-за накопленного разрыва между ростом себестоимости и текущими прайсами застройщики осенью могут пересматривать свою ценовую политику. В то же время, привязка к валюте и программе долгосрочной рассрочки делают первичный рынок действенным инструментом сохранения сбережений от инфляции.

Как работает механика пересмотра цен у девелоперов, какие условия рассрочки действуют на рынке и на какой доход рассчитывают частные инвесторы, – в статье РБК-Украина "Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью".

Главное:

  • Ценообразование: стройматериалы и курс формируют только треть себестоимости, а корректировка розничных цен происходит ориентировочно раз в квартал.
  • Условия в рассрочку: девелоперы предлагают рассрочку от нескольких месяцев до 4-5 лет с первым взносом в 30-50% и фиксацией цены метра в договоре.
  • Защита от девальвации: привязка стоимости жилья к доллару позволяет покупателям оградить гривневые сбережения от инфляционных рисков.
  • Инвестиции: покупка жилья на этапе котлована может принести до 40-50% прибыли, однако сохраняются риски задержки работ.

Как формируется цена новостроек

В настоящее время в Украине наблюдается устойчивый рост цен на первичном рынке. Одной из основных причин такого тренда является удорожание себестоимости строительных материалов.

Как объясняет коммерческий директор "Интергал-Буд" Елена Рыжова в комментарии РБК-Украина, стоимость строительных материалов и валютные колебания обеспечивают около трети общего роста себестоимости строительства.

Однако, добавляет она, на себестоимость также влияет рост стоимости рабочей силы, дефицит квалифицированных специалистов, энергоносители, логистика, расходы по внедрению автономности и безопасности объектов.

Повышение стоимости квадратного метра покупатели ощущают не сразу. Как отмечает Рыжова, поскольку компании не могут перевести весь скачок расходов одномоментно, рост цен происходит с определенным временным лагом.

К примеру, в компании "Креатор Строй" указывают, что изменение цен осуществляется ориентировочно раз в квартал и зависит не только от себестоимости, но и от стадии строительной готовности объекта.

Условия рассрочки

Несмотря на сложности на рынке, большинство девелоперов оставляют доступными программы рассрочки.

В "Креатор Строй" отмечают, что параметры выплат определяются индивидуально для каждого ЖК, учитывая стадию строительства, первый взнос и общий срок сделки.

В частности, в "Интергал-Буд" первый взнос составляет от 30% до 50%, а срок рассрочки достигает от 3 месяцев до 4-5 лет с четкой фиксацией стоимости "квадрата" и графика выплат в договоре.

Защитный актив и инвестиция

Благодаря привязке цен к долларовому эквиваленту девелоперы могут сохранять инвестиционную привлекательность недвижимости, отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина.

Благодаря этому первичка остается надежным инструментом защиты сбережений от обесценивания гривны.

Как объясняет эксперт по недвижимости Елена Бондарук, сейчас покупатели разделились на две группы: те, кто берет жилье для себя и инвесторы.

Первые выбирают уже готовые дома для минимизации рисков, а бизнес-инвесторы заходят в начале строительства, рассчитывая на прибыль в 40–50%.

В то же время эксперт напоминает: перед вложением средств в недостройку важно учитывать риски возможных задержек работ.

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