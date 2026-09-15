Фигурирует в делах Майдана: Зеленский лишил Юрия Спасских звания Героя Украины

Президент Владимир Зеленский отменил указ от 21 августа 2026 года, согласно которому майору Юрию Спасских было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный указ главы государства №894/2026 от 7 сентября.

Героя Украины дали в августе 2026 года

В тексте документа указано: "Отменить Указ Президента Украины от 21 августа 2026 года №805/2026". Официальные причины такого решения в указе не приводятся.

Согласно предыдущему указу №805/2026 в августе, Спасских получил высшую государственную награду "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

В то же время человек с аналогичной фамилией, именем и отчеством – Юрий Валентинович Спасских, является фигурантом уголовного производства, касающегося событий Революции Достоинства 2013-2014 годов.

По данным обвинения, высказанным прокурором в суде, Спасских отдал незаконный приказ спецподразделению "Беркут" по поводу силового оттеснения участников мирного протеста, из-за чего 12 человек получили телесные повреждения.

Кроме того, следствие считает его причастным к организации умышленных убийств протестующих 18 февраля 2014 совместно с другими экс-руководителями милиции.

Что известно о Юрии Спасских

Юрий Спасских, который проходит в этих производствах, ранее занимал должность заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве.

В сентябре 2021 года Печерский районный суд столицы избрал ему меру пресечения по сиповым действиям против участников протестов 18 февраля 2014 года.

Правоохранители инкриминируют ему ряд тяжких статей, среди которых организация умышленных убийств и покушений на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, превышение служебных полномочий и незаконное препятствование проведению мирных митингов.

По версии следствия, в результате действий, к которым причастен Спасских, погибли три протестующих, еще 11 человек получили тяжелые травмы, а 59 человек - повреждение средней тяжести.

Материалы по Спаских охватывают несколько ключевых эпизодов: попытка разгона Майдана 11 декабря 2013 года, события на улице Грушевского 22 января 2014 года и силовые столкновения 18 февраля 2014 года.

В 2023 году рассмотрение одного из дел в отношении него временно приостановили, поскольку Спасских мобилизовался в ряды Сил обороны Украины и отбыл в командировку для выполнения боевых задач.

Согласно информации из открытых источников, он также имеет ведомственные награды Министерства обороны Украины: в 2023 году отличие "Огнестрельное оружие" ему вручил тогдашний глава Минобороны Алексей Резников, а в 2024 году аналогичное отличие он получил от Рустема Умерова.

В обнародованном указе №894/2026 отсутствуют разъяснения относительно мотивов отмены решения о награждении званием Героя Украины.