Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму не надають медичну допомогу в СІЗО

Фото: Шабан Умеров (facebook.com/crimeansolidarity)

У Шабана Умерова проблеми з серцем і зі спиною

Фігуранту другого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Шабану Умерову не надають медичну допомогу в СІЗО Сімферополя. Про це повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на заяву адвоката Назима Шайхмамбетова.

За словами адвоката, Умерову відмовляються надавати медичну допомогу після того, як у укладеної на початку грудня стався напад болю в серці.

"Зі слів Умерова, відразу через кілька днів, після того, як я подав заяву, його оглянув лікар. Поміряли тиск, зробили кардіограму. І лікар повідомив, що, на його думку, "проблем з серцем у мого підзахисного немає". Поряд з цим, Шабан Умеров повідомив, що він відчуває періодичні болі в області серця, але завдяки медикаментів, які були раніше передані, він періодично їх випиває і біль вщухає", - розповів адвокат.

Також, за словами Шайхмамбетова, у Умерова існують проблеми зі спиною. Зокрема, у нього сколіоз.

"До затримання він цю проблему вирішував за допомогою масажу. Однак після затримання болі в спині загострилися. Він звернувся до лікаря, але поки що на даний момент в цій частині йому допомога надана не була", - повідомив Шейхмамбетов.

Нагадаємо, 11 листопада підконтрольний Росії Київський районний "суд" Сімферополя продовжив арешт на три місяці вісьмом фігуранта другий сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", в тому числі і Шабану Умерову. Вони залишаться в СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Також повідомлялося, що 25 грудня на Керченському мосту на в'їзді в окупований Крим російські силовики затримали п'ятьох кримських татар. Кримські татари поверталися з Москви з засідання суду по справі першої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір".