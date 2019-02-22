Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звинуватили у "спробі захоплення влади"

На слідчих заходах адвокатів ознайомили з постановою про порушення ще однієї справи проти фігурантів

В оккупированном Крыму следствие ФСБ России предъявило восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" дополнительное обвинение в подготовке к "насильственному захвату власти". Об этом заявил адвокат Сергей Легостов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Крым.Реалии.

Адвокат рассказал, что на следственных мероприятиях их ознакомили с постановлением о возбуждении еще одного дела по статье 278 уголовного кодекса России (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, - ред.).

"Дополнительное обвинение - это попытка ужесточить обвинение и уйти немного от классических обвинений в участии в Хизб ут-Тахрир, с учетом того, что общественность ведет активную дискуссию о том, что эта организация признана террористической абсолютно необоснованно", - рассказал Легостов.

Адвокат одного из фигурантов этого дела Серйрана Салиева, Маммет Мамбетов отмечает, что его подзащитный теперь "рекордсмен", поскольку недавно ему вменили еще одну статью - 205.2 Уголовного кодекса России (пропаганда терроризма).

"На днях Сейрану вручили постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Пропаганда терроризма" за посты в Вконтакте. Сегодня нам сообщили о том, что возбуждено еще одно дело по подготовке к захвату власти. В общей сложности Сейран теперь обвиняется по трем статьям: участие в террористической организации, пропаганде терроризма и попытке захвата власти. Логика этих обвинений очень простая: не хочешь говорить и признавать вину - получи по максимуму. Обвинение высасывается из пальца, из событий, которые имели место быть по одному уголовному делу, в итоге вменили три статьи. Кстати, когда следователи ходатайствуют в судах о продлении меры пресечения, они всегда мотивируют свое решение тем что Сейран якобы играл активную роль в этой группе обвиняемых", - рассказал адвокат.

Напомним, в сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к тюремным срокам четырех крымских татар по делу об их якобы участии в экстремистской исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

Руслана Зейтуллаева из Севастополя, которого обвинили в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир", приговорили к 7 годам колонии общего режима. Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии.