Фігурантам справи про переворот у Туреччині дали по 79 довічних термінів

Кільком фігурантам справи про спробу державного перевороту в Туреччині дали по 79 довічних термінів. Вироки винесли військовим, які брали участь у подіях на авіабазі "Акинджі" біля Анкари.

Про це пише Anadolu.

Повідомляється, що один з учасників подій 15 липня 2016 року колишній полковник Вейсель Кавак, який був секретарем командування ВПС Туреччини, засуджений до 79 довічних термінів. Такий же вирок отримали колишній майор 143-ї ескадрильї ВПС Туреччини Алі Карабулут і колишній пілот Хусейн Тюрк, який наносив удари по будівлям парламенту управління супутникового зв'язку TÜRKSAT і Управління спецназу МВС.

Крім того, частина офіцерів отримала по 3 довічних термінів за причетність до авіаударів по адміністративним будівлям.

Нагадаємо, спроба військового перевороту в Туреччині сталася ввечері 15 липня 2016 року. Служби безпеки намагалися зробити все можливе для того, щоб вирішити ситуацію, але протягом декількох годин військові заявили про захоплення влади. Весь цей час президент Реджеп Тайїп Ердоган перебував у безпеці.

В результаті спроби перевороту загинули близько 240 осіб.

Після того, як влада придушила путч, по країні прокотилася хвиля масових арештів та звільнень військових, чиновників і вчителів за ймовірні зв'язки з проповідником Фетхуллахом Гюленом якого Ердоган оголосив організатором перевороту.