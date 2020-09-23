Фігуранта справи "рюкзаків Авакова" звільнили від покарання

Червонозаводський районний суд Харкова звільнив від покарання підприємця Володимира Литвина - фігуранта справи "рюкзаків Авакова". Він є другом і бізнес-партнером сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

Про це свідчить рішення суду від 17 вересня.

Згідно з документом, Литвина звільнили від покарання, оскільки сплив його дворічний іспитовий термін. За цей час Литвин не вчинив новий злочин, тобто не порушив умови іспитового терміну.

Згідно з Кримінальним кодексом, тепер судимість Литвина вважається погашеною.

Держобвинувач у справі підтримав звільнення його від покарання.

Нагадаємо, у кінці вересня Литвин повернув у державний бюджет 5,2 млн гривень. Таким чином він виконав затверджені судом умови угоди зі слідством, яка передбачала повернення державі збитків, і на підставі якої Литвин отримав умовний термін покарання.

Як писало РБК-Україна, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не бачили юридичної можливості для поновлення розслідування за підозрою Олександра Авакова і колишнього замглави МВС Сергія Чеботаря у так званій "справі рюкзаків".