ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Фігуранта справи "рюкзаків Авакова" звільнили від покарання

Автор: Юлія Струк

Червонозаводський районний суд Харкова звільнив від покарання підприємця Володимира Литвина - фігуранта справи "рюкзаків Авакова". Він є другом і бізнес-партнером сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

Популярні новини

Про це свідчить рішення суду від 17 вересня.

Згідно з документом, Литвина звільнили від покарання, оскільки сплив його дворічний іспитовий термін. За цей час Литвин не вчинив новий злочин, тобто не порушив умови іспитового терміну.

Згідно з Кримінальним кодексом, тепер судимість Литвина вважається погашеною.

Держобвинувач у справі підтримав звільнення його від покарання.

Нагадаємо, у кінці вересня Литвин повернув у державний бюджет 5,2 млн гривень. Таким чином він виконав затверджені судом умови угоди зі слідством, яка передбачала повернення державі збитків, і на підставі якої Литвин отримав умовний термін покарання.

Як писало РБК-Україна, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не бачили юридичної можливості для поновлення розслідування за підозрою Олександра Авакова і колишнього замглави МВС Сергія Чеботаря у так званій "справі рюкзаків".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України уголовное делоАрсен Аваков