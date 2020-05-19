Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до російської колонії

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Сейтосманова етапували до російської колонії. Пункт призначення Сейтосманова поки невідомий.

Про це повідомляє адвокат Еміль Курбедінов в Facebook.

За словами Курбедінова, куди Федеральна служба виконання покарань Росії доставить врешті Сейтосманова невідомо.

"Про це, як правило, стає відомо тільки після того, як ФСВП письмово повідомляє родичів, або в колонії адміністрація надає можливість здійснити офіційний дзвінок. Будемо тримати ситуацію на контролі", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, Енвер Сейтосманов звинувачується в скоєнні злочину за ч. 2 статті 205.5 Карного кодексу РФ (Участь у діяльності терористичної організації). Він був затриманий разом з братом 10 травня 2018 року в Тиловому Балаклавського району Севастополя після проведення обшуків російськими силовиками.

Як повідомляло РБК-Україна, кримського татарина Мусліма Алієва етапували зі слідчого ізолятора в російському Ростові-на-Дону до аналогічної установи в Таганрозі. За словами дружини кримськотатарського політв'язня Наджиї Алієвої, її чоловік з 19 квітня перебуває в одиночній камері СІЗО в Таганрозі (Ростовська область). Вчора Алієву дозволили здійснити телефонний дзвінок, в якому він повідомив про своє місце перебування.

Алієв був затриманий російськими силовиками 11 лютого 2016 року, після обшуків у будинках жителів Ялти та Алушти. Алієву інкримінують нібито вчинення злочину за ч.1 ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ. Алієва звинувачують в участі в забороненій в Росії політичній організації "Хізб ут-Тахрір".