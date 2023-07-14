ФИФА заплатила более 200 миллионов за футболистов ЧМ-2022: список клубов-счастливцев
Международная федерация футбола (ФИФА) отчиталась о выплате компенсаций клубам за участие исполнителей в катарском Мундиале. Общие расходы составили 209 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Чемпионат мира обогатил 440 клубов в разных уголках планеты. Больше всего удалось заработать на английском "Манчестер Сити".
"Городяне" получили за выступления своих игроков 4,6 млн долларов. От них немного отстали "Барселоны", "Бавария", "Реал" и ПСЖ. Выплаты клубам напрямую зависели от количества проводимых футболистами на ЧМ-2022 дней.
Фактическая сумма компенсации высчитывалась с учетом трансферной истории исполнителей. Учитывалась клубная принадлежность каждого игрока еще с этапа квалификации. Отбор в ЧМ-2022 начался еще в июне 2019 года. ФИФА анонсировала, что выплаты вырастут на турнирах 2026-го и 2030-го.
Катарский Мундиаль выиграла сборная Аргентины. "Альбиселесте" в финале в серии пенальти одолели Францию. Лучшим игроком турнира стал аргентинец Месси, а первым бомбардиром – француз Мбаппе.
Топ-5 клубов по компенсациям от ФИФА:
- "Манчестер Сити" – 4,596 млн долларов
- "Барселона" – 4,538 млн долларов
- "Бавария" – 4,331 млн долларов
- "Реал" – 3,836 млн долларов
- ПСЖ – 3,835 млн долларов
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