ФІФА назвала претендентів на звання кращого футболіста і тренера року

Всього у списку 10 гравців та 11 наставників

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила список з 10 номінантів на звання кращого гравця року і 11 претендентів на звання кращого тренера року. Про це повідомляється в Twitter організації.

У списку футболістів виявилися капітан французької збірної Антуан Грізманн, гравці збірної Франції Кілліан Мбаппе і Рафаель Варан, капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, капітан збірної Хорватії Лука Модріч, капітан збірної Англії Гарі Кейн, капітан збірної Єгипту Мохаммед Салах, бельгійські півзахисники Еден Азар і Кевін Де Брюйне.

OFFICIAL The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d — FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018

У списку наставників увійшли тренер збірної Франції Дідьє Дешам, тренер хорватської збірної Златко Даліч, тренер збірної Англії Гарет Саутгейт і тренер збірної Росії Станіслав Черчесов.

Також в список номінантів потрапили тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі, тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп, тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес, тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне, тренер "Барселони" Ернесто Вальверде і тренер "Реала "в сезоні 2017/2018 Зінедін Зідан.

OFFICIAL The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh — FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018

ФІФА також назвала претендентів на звання кращого тренера жіночих команд за поточний рік. У список увійшли Емма Хейс ("Челсі"), Стефан Лерх ("Вольфсбург"), Марк Парсонс ("Портленд Торнс"), Рейналдо Педро ("Ліон"), Ален Стайчіч (збірна Австралії), Асака Такакура (збірна Японії), Вада (збірна Бразилії), Хорхе Вільда ​​(збірна Іспанії), Мартіна Фосс-Текленбург (збірна Швейцарії) і невільнице Вигман (збірна Нідерландів).

Cast your votes for who you want to be named #TheBest FIFA Women's Coach 2018 on 24 September here: https://t.co/SOImKWKvBV pic.twitter.com/mCusVZJ57j — #FIFAWWC (@FIFAWWC) July 24, 2018

ФІФА вручає приз найкращому тренеру року з 2010 року, першим володарем нагороди став португалець Жозе Моурінью. Ніхто раніше не завойовував приз двічі.

Церемонія вручення нагород ФІФА пройде 24 вересня в Лондоні.