ФІФА назвала претендентів на звання кращого футболіста і тренера року

Новини Спорт 24.07.2018 - 20:22
Фото: (twitter.com/FIFAcom)
Фото: (twitter.com/FIFAcom)

Всього у списку 10 гравців та 11 наставників

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила список з 10 номінантів на звання кращого гравця року і 11 претендентів на звання кращого тренера року. Про це повідомляється в Twitter організації.

У списку футболістів виявилися капітан французької збірної Антуан Грізманн, гравці збірної Франції Кілліан Мбаппе і Рафаель Варан, капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, капітан збірної Хорватії Лука Модріч, капітан збірної Англії Гарі Кейн, капітан збірної Єгипту Мохаммед Салах, бельгійські півзахисники Еден Азар і Кевін Де Брюйне.

У списку наставників увійшли тренер збірної Франції Дідьє Дешам, тренер хорватської збірної Златко Даліч, тренер збірної Англії Гарет Саутгейт і тренер збірної Росії Станіслав Черчесов.

Також в список номінантів потрапили тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі, тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп, тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес, тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне, тренер "Барселони" Ернесто Вальверде і тренер "Реала "в сезоні 2017/2018 Зінедін Зідан.

ФІФА також назвала претендентів на звання кращого тренера жіночих команд за поточний рік. У список увійшли Емма Хейс ("Челсі"), Стефан Лерх ("Вольфсбург"), Марк Парсонс ("Портленд Торнс"), Рейналдо Педро ("Ліон"), Ален Стайчіч (збірна Австралії), Асака Такакура (збірна Японії), Вада (збірна Бразилії), Хорхе Вільда ​​(збірна Іспанії), Мартіна Фосс-Текленбург (збірна Швейцарії) і невільнице Вигман (збірна Нідерландів).

ФІФА вручає приз найкращому тренеру року з 2010 року, першим володарем нагороди став португалець Жозе Моурінью. Ніхто раніше не завойовував приз двічі.

Церемонія вручення нагород ФІФА пройде 24 вересня в Лондоні.

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