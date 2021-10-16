FIFA евакуювали в Катар близько 100 футболістів з Афганістану. Після прибуття в Катар пасажири були доставлені в комплекс, де знаходяться інші афганські цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera .

"Керівництво FIFA тісно співпрацює з урядом Катару з серпня, і в майбутньому продовжить тісну співпрацю з безпечної евакуації інших спортсменів", - йдеться в повідомленні.

Група була доставлена з Кабула в Доху рейсом, який перевозив 357 пасажирів, серед них багато спортсменів, які займаються футболом в Афганістані.

Це був восьмий і найбільший рейс з евакуації пасажирів з Кабула з часів, коли в кінці серпня таліби відновили контроль над Афганістаном.