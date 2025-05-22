ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Fiat показал трехколесный электромобиль Tris: как выглядит самая странная новинка года

Четверг 22 мая 2025 14:40
UA EN RU
Fiat показал трехколесный электромобиль Tris: как выглядит самая странная новинка года Фото: Fiat представил трехколесный электромобиль Tris (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Итальянский автопроизводитель официально представил электрический грузовик Fiat Tris. Интересно, что это первая трехколесная модель за всю 126-летнюю историю компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Fiat.

Машина разработана для рынков Африки и Ближнего Востока, однако в перспективе Tris может появиться и в Европе, где составит конкуренцию похожей по формату модели Piaggio Ape 50.

Fiat Tris разработан в Италии. Лаконичная форма кабины и необычная светодиодная оптика - дело рук штатной команды дизайнеров. Грузовик длиной 3,17 м имеет рамное шасси и 12-дюймовые колеса.

Автопроизводитель анонсировал три версии - с бортовым кузовом, с ровной грузовой платформой без бортов, а также голое шасси с кабиной для установки сторонних надстроек. Грузоподъемность - 540 кг, а полная масса машины - 1025 кг.

Трехколесный Fiat имеет электропривод с 48-вольтовым тяговым двигателем, который выдает 12 л.с. и 45 Нм. Литий-ионная батарея имеет емкость в 6,9 кВт*ч. Полной зарядки должно хватить на 90 км пробега, максимальная скорость - до 45 км/ч. По замыслу инженеров, для служб доставки этого должно быть достаточно.

Fiat показал трехколесный электромобиль Tris: как выглядит самая странная новинка года

При этом для зарядки батареи достаточно найти обычную 220-вольтовую розетку. Tris имеет встроенный шнур с вилкой, зарядка с 0 до 80% займет 3,5 часа, а до 100% - 4 часа и 40 минут.

Заявлено, что Fiat Tris имеет трехточечные ремни безопасности, дисплей диагональю 5,7 дюйма, разъем USB-C и даже омыватель лобового стекла. Выпускать Tris будут на заводе концерна Stellantis в Марокко, где также делают Citroen Ami и Fiat Topolino. Однако сроки начала производства пока не названы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Fiat Электромобили Автомобильный рынок
NEWS
США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио
США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич