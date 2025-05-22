Fiat показал трехколесный электромобиль Tris: как выглядит самая странная новинка года
Итальянский автопроизводитель официально представил электрический грузовик Fiat Tris. Интересно, что это первая трехколесная модель за всю 126-летнюю историю компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Fiat.
Машина разработана для рынков Африки и Ближнего Востока, однако в перспективе Tris может появиться и в Европе, где составит конкуренцию похожей по формату модели Piaggio Ape 50.
Fiat Tris разработан в Италии. Лаконичная форма кабины и необычная светодиодная оптика - дело рук штатной команды дизайнеров. Грузовик длиной 3,17 м имеет рамное шасси и 12-дюймовые колеса.
Автопроизводитель анонсировал три версии - с бортовым кузовом, с ровной грузовой платформой без бортов, а также голое шасси с кабиной для установки сторонних надстроек. Грузоподъемность - 540 кг, а полная масса машины - 1025 кг.
Трехколесный Fiat имеет электропривод с 48-вольтовым тяговым двигателем, который выдает 12 л.с. и 45 Нм. Литий-ионная батарея имеет емкость в 6,9 кВт*ч. Полной зарядки должно хватить на 90 км пробега, максимальная скорость - до 45 км/ч. По замыслу инженеров, для служб доставки этого должно быть достаточно.
При этом для зарядки батареи достаточно найти обычную 220-вольтовую розетку. Tris имеет встроенный шнур с вилкой, зарядка с 0 до 80% займет 3,5 часа, а до 100% - 4 часа и 40 минут.
Заявлено, что Fiat Tris имеет трехточечные ремни безопасности, дисплей диагональю 5,7 дюйма, разъем USB-C и даже омыватель лобового стекла. Выпускать Tris будут на заводе концерна Stellantis в Марокко, где также делают Citroen Ami и Fiat Topolino. Однако сроки начала производства пока не названы.
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