ФХУ опубликовала список хоккеистов чемпионата Украины с действующими контрактами

У полусотни украинских игроков есть зарегистрированные Федерацией хоккея Украины соглашения с клубами отечественного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Действующие контракты с украинскими клубами на старте межсезонья имеют 49 хоккеистов. Соглашения, не требующие пролонгации, есть у "Харьковских Берсерок", "Кременчуга" и херсонского "Днепра".

Больше всего игроков в составе сохранили харьковчане – 24. В частности, продолжат выступления в составе аутсайдера Дьяченко, Касатонов, Мурин, Матвиенко, Кленов, Мельников, Мельник, Секирко, Безуглый, Абаджян, Кашевко, Мурин, Соляник, Осадчий, Ткаченко, Деревьянко, Мазур, Мальцев, Горбунов, Прусский, Бондарцев, Омельчук, Наливайко, Ружицкий.

"Кременчуг" в свою очередь сохранил 22-х хоккеистов, в том числе и часть лидеров (Кучера, Середницкого, Кривошапкина). Зато в рядах "щук" осталось трио в составе Захарченко, Сидоренко и Стецюры.

Ранее о подписании новых контрактов с группой хоккеистов объявил "Сокол". Столичная команда подписала соглашения с вратарем Бойко, защитниками Полоницким, Горлушко, Сысаком, Толстушко, Евсейчиком, Гайдуком, а также нападающими Чердаком, Благим, Бабинцем, Янишевским, Качаном, Бондаревым, Слюсаром, Говорушко, Жеребко и Костромитиным.

Сезон 2022/23 в чемпионате Украины завершился 31 марта. В пятом поединке финальной серии "Сокол" одолел "Кременчуг" в овертайме благодаря шайбе ветерана Бабинца. На стадии полуфиналов выступления завершили "Днепр" и калушский "Легион".