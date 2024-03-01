ФГВФЛ нарушает права акционеров "Конкорда", - совладелица банка

Совладелец АО "АКБ "Конкорд" заявила, что Фонд гарантирования вкладов нарушает права акционеров банка - на справедливый суд и доступ к информации, а также право на свободу слова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Елены Соседки.
"Фонд гарантирования вкладов не только лишил акционеров "Конкорда" права на справедливый суд, отзывая иски, поданные еще до того, как начался процесс ликвидации банка, но и незаконно лишает права на информацию, предусмотренную законодательством, не отвечая на наши запросы. Как оказалось, Фонд еще и шлет отписки на запросы СМИ, таким образом в нарушение конституционного права граждан на свободу слова", - написала Соседка.
Кроме того, по ее словам, Фонд обвиняет акционеров Конкорда в том, что они хотят забрать свои средства, на которые, как акционеры банка, имеют полное право. "Однако, ФГВФЛ умалчивает о том, что на его нужды только из банка "Конкорд" в месяц уходит около 6 миллионов гривен", - отметила Соседка.
Она также подчеркнула, что акционеры "Конкорда" будут следить за тем, чтобы ликвидация банка производилась прозрачно и согласно действующему законодательству.
"Если вы считаете давлением то, что мы хотим, чтобы процесс ликвидации нашего банка "Конкорд" происходил честно и прозрачно, тогда да - это давление. И мы, как акционеры, будем продолжать "давить" и следить за тем, чтобы все происходило согласно" с действующим законодательством, а все вкладчики и кредиторы получили свои выплаты", - подчеркнула Соседко.
Она добавила, что акционеры "Конкорда" открыты для общения со СМИ и представителями Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил банк "Конкорд" в давлении и попытках препятствования его сотрудничеству с представителями налоговой и других госорганов.
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