В ФГВФЛ ожидают справедливого решения Верховного суда по делу "Укринбанка"

По его словам, Нацбанк признал "Укринбанк" неплатежеспособным на рубеже 2015-16 годов. Установив контроль над банком, Фонд гарантирования вкладов рассчитался практически со всеми его вкладчиками, выплатив 1,8 млрд грн.

"Только что вкладчики получили средства от Фонда, акционеры "Укринбанка" начали обжалование вывода банка через суды и, получив судебное решение, перерегистрировали банк как небанковское финансовое учреждение (ПАО "Укринком", - ред.) и забрали активы под свой контроль. Так "зависло" "возврат кредиторам банка около 3 млрд грн, из которых 1,8 млрд - из заимствованных у государства средств", - добавляет заместитель директор-распорядитель ФГВФЛ.

По его словам, акционеры "Укринкома" продолжают игнорировать тот факт, что в банковском законодательстве не существует понятия "правопреемство", что подтверждается как судебными, так и законодательными решениями. В частности, решением Большой палаты Верховного суда от 10 декабря 2019 г. по делу №925/698/16 и законом №590-IX, принятым в 2020 г.

Этот закон, как отмечает Новиков, позволил вернуть под управление Фонда и возобновить процедуру ликвидации ряда "зомби-банков", которые также оспаривали свой вывод с рынка и выведены из-под контроля Фонда, в том числе ПАО "Златобанк".

"Еще в ноябре 2021-го года специальная палата Верховного суда, рассматривая аналогичное дело о банкротстве "Златобанка", пришла к четким выводам, что никакие судебные решения, в том числе отмена решений НБУ и фонда, которые стали основанием для вывода банка с рынка, не лишают его статуса банковского учреждения и, соответственно, общие процедуры банкротства на такой банк не распространяются. Выводимый с рынка банк ликвидируется исключительно в специальном порядке, установленном законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", которым учтена ответственность банков перед вкладчиками и другими кредиторами", - отмечает заместитель директора-распорядителя фонда Виктор Новиков.

Нынешнюю ситуацию с ПАО "Укринком" в Фонде расценивают как "старание отправить "Укринком" в контролируемое банкротство и таким образом окончательно избавиться от долговых обязательств перед государством и кредиторами банк".

"Надеемся, что решение Верховного суда восстановит справедливость и поставит точку в эпопее с "Укринбанком", - резюмировал Новиков.