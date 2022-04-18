У ФГВФО обґрунтували рішення ввести 100% гарантію за банківськими вкладами

В Україні з 13 квітня набрав чинності закон, згідно з яким вкладникам відшкодують усю суму вкладу в разі банкрутства банку. Керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут зазначає, що це світова практика під час надзвичайних подій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рекрут виданню "Економічна правда".
"Коли держава ухвалює таке рішення, це говорить про те, що ми чітко розуміємо, що відбувається у банківській системі та чого нам очікувати. Іншими словами - ситуація контрольована настільки, що ми навіть прийняли рішення взяти на себе цей ризик", - сказала вона.
За її словами, загалом, запровадження 100-відсоткової гарантії за вкладами – це не якесь ноу-хау України. Це світова практика. Вона застосовувалась у 1997 році у Японії, потім у 2000 році у Туреччині, та ще багато разів під час кризи 2008 року. "Такі гарантії закінчуються тоді, коли закінчуються кризові явища", - сказала Рекрут.
Що стосується джерел покриття 100% гарантії, то першочерговим, звичайно ж, є кошти самого Фонду. "Якщо так станеться, що деякі банки стануть неплатоспроможними під час дії воєнного стану, то держава візьме частину відповідальності на себе та розділить з нами ризики", - сказала керівник ФГВФО.
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