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У ФГВФО обґрунтували рішення ввести 100% гарантію за банківськими вкладами

Фото: вклади в банках гарантовані на 100% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 13 квітня набрав чинності закон, згідно з яким вкладникам відшкодують усю суму вкладу в разі банкрутства банку. Керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут зазначає, що це світова практика під час надзвичайних подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рекрут виданню "Економічна правда".

"Коли держава ухвалює таке рішення, це говорить про те, що ми чітко розуміємо, що відбувається у банківській системі та чого нам очікувати. Іншими словами - ситуація контрольована настільки, що ми навіть прийняли рішення взяти на себе цей ризик", - сказала вона.

За її словами, загалом, запровадження 100-відсоткової гарантії за вкладами – це не якесь ноу-хау України. Це світова практика. Вона застосовувалась у 1997 році у Японії, потім у 2000 році у Туреччині, та ще багато разів під час кризи 2008 року. "Такі гарантії закінчуються тоді, коли закінчуються кризові явища", - сказала Рекрут.

Що стосується джерел покриття 100% гарантії, то першочерговим, звичайно ж, є кошти самого Фонду. "Якщо так станеться, що деякі банки стануть неплатоспроможними під час дії воєнного стану, то держава візьме частину відповідальності на себе та розділить з нами ризики", - сказала керівник ФГВФО.

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