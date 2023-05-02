Фейсконтроль и теория без автошколы. В Украине реформируют механизм получения прав

"К сервисам МВД у меня есть некоторые замечания. В первую очередь это касается услуг, которые предоставляют подразделения Главного сервисного центра. На сегодняшний день назрел вопрос, касающийся практически каждого гражданина Украины, - чистота и прозрачность сдачи теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортом", - рассказал он.

По его словам, планируется минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и без соответствующего чистой сдачи этих экзаменов.

"Мы провели аудит работы центров: сейчас их в Украине 148, а после оптимизации будет 55 таких пунктов", - уточнил он.

По его словам, классы, где будут сдавать теоретические экзамены, до конца этого года будут оборудованы соответствующими камерами, которые делают невозможным существование так называемых слепых зон. Также, как рассказал министр, будет идентификация лица каждого человека, который придет сдавать экзамены.

"Кроме того, хотим дать каждому гражданину возможность самостоятельно овладевать теорией ПДД или с репетитором, то есть не обязательно будет ходить в школу. Главное - прозрачность сдачи экзаменов", - добавил Клименко.

Он уточнил, что к людям с инвалидностью мобильные сервисные центры будут выезжать в тот или иной населенный пункт.

Кроме того, как отметил министр, до конца этого года планируется оборудовать около 150 автомобилей камерами 360 градусов, которые смогут показывать весь салон - чтобы видеть ученика, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки.

По словам Клименко, эти машины будут оборудованы трекерами с определением маршрута движения, а также будет производиться полная аудиозапись из салона автомобиля.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он "палки в колеса" с учетом таких новшеств, поскольку сейчас права можно "купить" за взятку, министр сказал: "Да, ожидаем. И мы к этому готовы. Я вам скажу, что эту позицию поддержало и руководство государства - минимизировать возможность любых коррупционных рисков, касающихся предоставления услуг МВД».

Говоря о том, верит ли он в то, что коррупцию в сервисах можно свести к минимуму, Клименко подчеркнул: "Да, верю. Мы переводим услуги в цифру. Это минимизация контакта работников сервисных центров с гражданами. И контроль за сдачей этих экзаменов".

Что касается контроля чистоты процесса, то, по словам главы МВД, в министерстве будет создано соответствующее контролирующее мониторинговое подразделение, что будет заботиться о проверке коррупционных фактов, о которых поступает информация.

"Весь персонал сервисных центров пройдет проверку на благонадежность, и в тех сервисных центрах, что останутся работать на конец года, мы хотим видеть людей, на которых нет жалоб. Изменим часть менеджмента сервисных центров", - добавил министр.

Как сообщалось, в Украине с 28 апреля возобновили работу камер автоматической фиксации нарушений на автодорогах в 16 городах и регионах. Речь идет о 39 таких комплексах.