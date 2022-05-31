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Фейковому "меру" Дніпрорудного оголосили підозру

Фото: фейковому "меру" Дніпрорудного оголосили підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ повідомила про підозру депутату від "Опоблоку", якого окупанти призначили так званим "головою військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне". Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

Як встановило слідство, депутат Запорізької облради добровільно перейшов на бік ворога та почав співпрацювали з окупаційною владою.

Відомо, що про своє призначення він "з гордістю заявив у відеозверненні", у якому закликав жителів та підприємців міста усіляко сприяти окупантам.

Крім того, з'ясувалося, що за вказівками росіян, той призначав на відповідальні посади в окупаційні адміністрації прихильників "руського мира".

"Він свідомо сприяв окупантам в управлінні захопленими об’єктами ЖКГ, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності місцевої ради Дніпрорудного", - йдеться в повідомленні.

Колаборанту повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно так званому окупаційному "губернатору" захопленої частини Запорізької області Євгену Балицькому оголосили підозру в колабораційній діяльності.

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